Байден продлил режим ЧС на год из-за событий на Украине
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«Я продлеваю на один год национальный режим ЧС, объявленный указом 13660», — передаёт РИА Новости заявление Байдена, которое распространил Белый дом.
Байден также заявил, что ситуация продолжает представлять «необычную и исключительную угрозу» национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов.
8 октября мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил о решении ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с наплывом в город нелегальных мигрантов и беженцев.