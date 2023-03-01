Байден продлил режим ЧС на год из-за событий на Украине

Американский лидер Джо Байден продлил на год режим чрезвычайной ситуации, объявленный из-за событий на Украине.

«Я продлеваю на один год национальный режим ЧС, объявленный указом 13660», — передаёт РИА Новости заявление Байдена, которое распространил Белый дом.

Байден также заявил, что ситуация продолжает представлять «необычную и исключительную угрозу» национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов.

8 октября мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил о решении ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с наплывом в город нелегальных мигрантов и беженцев.