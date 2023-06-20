Госсекретарь Блинкен: США 21 июня объявят об очередном пакете военной помощи Украине

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что США 21 июня объявят об очередном пакете военной помощи Украине.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли в Лондоне. Его слова приводит ТАСС.

Блинкен напомнил о заявлении президента США Джо Байдена о намерении поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

«Мы будем продолжать следовать этому обязательству, в том числе в рамках нового пакета помощи США, о котором я объявлю завтра», — отметил госсекретарь.

Ранее сообщалось, что власти Дании приняли решение об увеличении военной помощи Украине в рамках украинского фонда на 21,9 млрд крон ($3,1 млрд) в 2023—2028 годах.