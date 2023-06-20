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Госсекретарь Блинкен: США 21 июня объявят об очередном пакете военной помощи Украине

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Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что США 21 июня объявят об очередном пакете военной помощи Украине.
Госсекретарь Блинкен: США 21 июня объявят об очередном пакете военной помощи Украине
  • AP
  • © Ng Han Guan

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли в Лондоне. Его слова приводит ТАСС.

Блинкен напомнил о заявлении президента США Джо Байдена о намерении поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

«Мы будем продолжать следовать этому обязательству, в том числе в рамках нового пакета помощи США, о котором я объявлю завтра», — отметил госсекретарь.

Ранее сообщалось, что власти Дании приняли решение об увеличении военной помощи Украине в рамках украинского фонда на 21,9 млрд крон ($3,1 млрд) в 2023—2028 годах.

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