Европейский союз готовит пакет финансовой помощи для Украины в размере около €50 млрд.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Евросоюз готов предложить пакет финансовой помощи в размере около €50 млрд для поддержи Украины», — сказано в материале.

Уточняется, что пакет будет объявлен 20 июня и может ещё быть изменён.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен дальнейшую финансовую поддержку Украины со стороны Европы.

11 июня российский посол в Вене Дмитрий Любинский заявил, что западные страны в своей политике по антироссийскому санкционному давлению проигрывают России как в стратегическом, так и в экономическом плане.