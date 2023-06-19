Сенатор Цеков: сейчас НАТО думает о том, как резко усилить выпуск всех видов вооружений

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление генсека альянса Йенса Столтенберга о том, что склады оружия и боеприпасов НАТО опустошены.

Сенатор отметил, что данное заявление Столтенберга показывает, что в настоящее время альянс испытывает определённые сложности как с поставкой вооружения на Украину, так и с собственным вооружением.

Однако, по мнению собеседника RT, рассчитывать на то, что помощь Украине со стороны НАТО прекратится, не стоит.

«Они будут изготавливать новое вооружение и будут направлять его на Украину», — уверен Цеков.

Вместе с тем, как считает сенатор, данное заявление служит признанием вовлечённости НАТО в конфликт на Украине.

«Куда это оружие может исчезнуть? Оно может исчезнуть со складов НАТО, только если его поставлять на Украину. Они и поставили его на Украину, а сейчас думают, как его восполнить и резко усилить выпуск всех видов вооружений. Все деятели НАТО и Евросоюза фактически толкают Украину на продолжение конфликта», — заключил он.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что склады оружия и боеприпасов НАТО опустошены и должны быть восстановлены.

Такое заявление он сделал на экономической конференции «День германской промышленности» в Берлине.