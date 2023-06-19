Бывший министр обороны Надь: Словакия получила более €82 млн за помощь Киеву

Бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что республика получила свыше €82 млн за помощь Киеву.

Об этом он заявил в своих соцсетях.

Надь объяснил, что за предоставленную Киеву военную технику Братислава получила как новую технику от союзников, так и компенсацию помощи из «Европейского фонда мира».

По его словам, на сегодняшний день на счету Словакии €82,1 млн за помощь Украине.

Эти средства направят на покупку современной техники для словацкой армии.

В апреле сообщалось, что Словакия надеется в 2023 году получить от Германии 13 танков Leopard за помощь Украине. Два танка уже переданы словацкой стороне.