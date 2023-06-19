Бывший министр обороны Надь: Словакия получила более €82 млн за помощь Киеву
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Об этом он заявил в своих соцсетях.
Надь объяснил, что за предоставленную Киеву военную технику Братислава получила как новую технику от союзников, так и компенсацию помощи из «Европейского фонда мира».
По его словам, на сегодняшний день на счету Словакии €82,1 млн за помощь Украине.
Эти средства направят на покупку современной техники для словацкой армии.
В апреле сообщалось, что Словакия надеется в 2023 году получить от Германии 13 танков Leopard за помощь Украине. Два танка уже переданы словацкой стороне.