Словакия надеется в 2023 году получить от Германии 13 танков Leopard за помощь Украине

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Словакия надеется в 2023 году получить от Германии 13 танков Leopard за помощь Украине. Два танка уже переданы словацкой стороне.
Словакия надеется в 2023 году получить от Германии 13 танков Leopard за помощь Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил министр обороны Ярослав Надь.

«В соответствии с планом поставок из Германии мы получили ещё один танк Leopard 2A4. Речь идёт о втором танке от Германии в качестве компенсации за 30 боевых машин пехоты (BVP-1), которые были переданы Украине», — цитирует его РИА Новости.

Техника перед передачей проходит комплексный ремонт, отметил министр.

В ноябре 2022 года глава Минобороны Словакии сообщил о передаче Украине 30 своих БМП-1 в обмен на поставку 15 танков Leopard из Германии.

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