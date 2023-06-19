Нарышкин: США и Британия согласны превратить Украину в «чёрную дыру» Европы

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью «Российской газете» заявил, что США и Великобритания согласны превратить Украину в «чёрную дыру» Европы для недопущения её сближения с Россией.

По его словам, Вашингтон и Лондон требуют от Киева наступать, даже несмотря на большие потери живой силы и техники. Их главной целью является нанесение «стратегического поражения» России.

«Они даже согласны на превращение Украины в «чёрную дыру» Европы, лишь бы не допустить её сближения с Россией», — сказал Нарышкин.

Также Нарышкин заявил, что украинцы для англосаксов являются пушечным мясом, которое не жаль.