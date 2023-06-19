Блинкен заявил, что разрыв экономических отношений с Китаем не в интересах США

Разрыв экономических связей с Китаем не отвечает американским интересам, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

«Стремиться к разрыву в отношениях с Китаем было бы просто не в наших интересах. Мы получаем огромную выгоду от роста и прогресса в других странах, особенно в одной из крупнейших экономик мира, когда речь идёт о Китае», — цитирует его ТАСС.

Блинкен отметил, что на данный момент торговые отношения между странами находятся на пике истории, а товарооборот достиг $700 млрд. Кроме того, по словам дипломата, в США обучаются около 300 тыс. китайских студентов.

Председатель КНР Си Цзиньпин ранее в ходе встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что от отношений Китая и США зависит будущее человечества.

По его словам, конкуренция крупных держав не соответствует веяниям времени.