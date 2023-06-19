Си Цзиньпин: конкуренция крупных держав не соответствует веяниям времени

Конкуренция крупных держав не соответствует веяниям времени, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой Госдепа США Энтони Блинкеном.

«Конкуренция между крупными странами не является веянием времени и тем более не может решить собственные проблемы Америки или вызовы, стоящие перед миром», — цитирует его «Синьхуа».

Вместе с этим он отметил, что Соединённые Штаты должны относиться к Китаю с уважением и не наносить ущерб его законным правам и интересам.

В ходе визита Энтони Блинкена в Пекин Китаю и США удалось достичь прогресса по ряду вопросов.