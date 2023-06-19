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Си Цзиньпин: конкуренция крупных держав не соответствует веяниям времени

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Конкуренция крупных держав не соответствует веяниям времени, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой Госдепа США Энтони Блинкеном.
Си Цзиньпин: конкуренция крупных держав не соответствует веяниям времени
  • Gettyimages.ru

«Конкуренция между крупными странами не является веянием времени и тем более не может решить собственные проблемы Америки или вызовы, стоящие перед миром», — цитирует его «Синьхуа».

Вместе с этим он отметил, что Соединённые Штаты должны относиться к Китаю с уважением и не наносить ущерб его законным правам и интересам.

В ходе визита Энтони Блинкена в Пекин Китаю и США удалось достичь прогресса по ряду вопросов.

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