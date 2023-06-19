Си Цзиньпин: Китаю и США удалось достичь прогресса в ходе переговоров по ряду вопросов
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По его словам, стороны договорились реализовывать достигнутый на полях саммита G20 в 2022 году президентами Китая и США консенсус.
«Стороны также добились прогресса и достигли договорённостей по некоторым конкретным вопросам, это очень хорошо», — цитирует Си Цзиньпина РИА Новости.
18 июня глава Госдепа прибыл в столицу КНР.
В американском ведомстве сообщили, что Блинкен и глава МИД КНР Цинь Ган провели откровенные, предметные и конструктивные переговоры.