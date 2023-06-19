Блинкен заявил о важности продления зерновой сделки
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«Мы считаем, что Китай может сыграть ключевую роль в смягчении проблемы глобальной продовольственной безопасности», — приводит РИА Новости его слова в ходе пресс-конференции.
Блинкен в ходе визита также подчеркнул важность поддержки долгосрочного продления «Черноморской зерновой инициативы».
Ранее пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что у зерновой сделки нет шансов, обязательства перед российской стороной не выполняются.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что зерновая сделка не работает.