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Блинкен заявил о важности продления зерновой сделки

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Пекине отметил важность продления зерновой сделки.
Блинкен заявил о важности продления зерновой сделки
  • Gettyimages.ru

«Мы считаем, что Китай может сыграть ключевую роль в смягчении проблемы глобальной продовольственной безопасности», — приводит РИА Новости его слова в ходе пресс-конференции.

Блинкен в ходе визита также подчеркнул важность поддержки долгосрочного продления «Черноморской зерновой инициативы».

Ранее пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что у зерновой сделки нет шансов, обязательства перед российской стороной не выполняются.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что зерновая сделка не работает.

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