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Блинкен: США не поддерживают независимость Тайваня

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Соединённые Штаты не поддерживают независимость Тайваня и не намерены вступать в конфликт с Китаем.
Блинкен: США не поддерживают независимость Тайваня
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Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

«США не поддерживают независимость Тайваня и не намерены вступать в конфликт с Китаем», — заявил Блинкен, слова которого приводит РИА Новости.

Он добавил, что Вашингтон надеется на взаимодействие с китайской стороной на высоком уровне.

Си Цзиньпин отметил, что Соединённые Штаты должны относиться к Китаю с уважением и не наносить ущерб его законным правам и интересам.

В ходе визита Энтони Блинкена в Пекин Китаю и США удалось достичь прогресса по ряду вопросов.

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