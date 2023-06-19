Блинкен: США не поддерживают независимость Тайваня

Соединённые Штаты не поддерживают независимость Тайваня и не намерены вступать в конфликт с Китаем.

Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

«США не поддерживают независимость Тайваня и не намерены вступать в конфликт с Китаем», — заявил Блинкен, слова которого приводит РИА Новости.

Он добавил, что Вашингтон надеется на взаимодействие с китайской стороной на высоком уровне.

Си Цзиньпин отметил, что Соединённые Штаты должны относиться к Китаю с уважением и не наносить ущерб его законным правам и интересам.

В ходе визита Энтони Блинкена в Пекин Китаю и США удалось достичь прогресса по ряду вопросов.