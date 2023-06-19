Блинкен: США не поддерживают независимость Тайваня
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Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
«США не поддерживают независимость Тайваня и не намерены вступать в конфликт с Китаем», — заявил Блинкен, слова которого приводит РИА Новости.
Он добавил, что Вашингтон надеется на взаимодействие с китайской стороной на высоком уровне.
Си Цзиньпин отметил, что Соединённые Штаты должны относиться к Китаю с уважением и не наносить ущерб его законным правам и интересам.
В ходе визита Энтони Блинкена в Пекин Китаю и США удалось достичь прогресса по ряду вопросов.