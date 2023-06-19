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Минобороны России: в Средиземном море спасены пассажиры судна под флагами ФРГ и Греции

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В Минобороны России рассказали, что экипажи фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», а также судна «Пижма» спасли в Средиземном море пассажиров терпящего бедствие судна под флагами ФРГ и Греции. Всего были спасены 68 человек.
Минобороны России: в Средиземном море спасены пассажиры судна под флагами ФРГ и Греции
  • РИА Новости

«Во время следования по маршруту перехода в порт Тартус в южной части Эгейского моря фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» первым принял сигнал бедствия от судна яхтенного типа «Авалон». Российские корабли изменили курс и незамедлительно начали переход в район бедствия. Спасательная операция прошла успешно», — рассказали в Минобороны России.

Спасённые доставлены в бухту острова Калимнос.

В конце января сообщалось, что отряд кораблей Северного флота России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» спас гражданина Франции с терпящей бедствие яхты в Атлантике.

В ведомстве уточнили, что во время шторма на яхте вышло из строя рулевое устройство и начала поступать вода.

После неудачной попытки устранить неисправности яхтсмен подал сигнал бедствия.

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