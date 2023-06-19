Аномальная жара убила около ста человек на севере Индии

Около сотни человек скончались из-за аномальной жары на севере Индии.

Как сообщает The Guardian, в штате Уттар-Прадеш 18 июня температура воздуха достигла максимальной отметки +43 °С, в Бихаре зафиксировали +44,7 °С при влажности на уровне 25%.

Местные власти призвали пожилых людей оставаться в помещениях днём.

В прошлом году экстремальная жара в Испании за пять дней привела к смерти 237 человек.

Уточняется, что пиком смертности из-за жары стало 14 июля, в этот день было зарегистрировано 93 смерти.