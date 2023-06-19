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Ван И заявил, что Китай не пойдёт на уступки по вопросу Тайваня

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В Китае не согласятся на компромиссы и уступки по вопросу Тайваня, заявил глава канцелярии комиссии ЦК Компартии КНР по иностранным делам, член Политбюро ЦК КПК Ван И на переговорах с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
Ван И заявил, что Китай не пойдёт на уступки по вопросу Тайваня
  • globallookpress.com

«Сохранение национального единства всегда было ядром коренных интересов Китая... В этом вопросе у Китая нет пространства для компромиссов и уступок», — цитирует его ТАСС.

18 июня глава Госдепа прибыл в столицу КНР.

В американском ведомстве сообщили, что Блинкен и глава МИД КНР Цинь Ган провели откровенные, предметные и конструктивные переговоры.

Глава китайской дипломатии назвал Тайвань главной проблемой в отношениях с США.

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