Ван И заявил, что Китай не пойдёт на уступки по вопросу Тайваня
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«Сохранение национального единства всегда было ядром коренных интересов Китая... В этом вопросе у Китая нет пространства для компромиссов и уступок», — цитирует его ТАСС.
18 июня глава Госдепа прибыл в столицу КНР.
В американском ведомстве сообщили, что Блинкен и глава МИД КНР Цинь Ган провели откровенные, предметные и конструктивные переговоры.
Глава китайской дипломатии назвал Тайвань главной проблемой в отношениях с США.