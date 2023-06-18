Washington Post: США и Китай продолжат рабочие встречи для решения отдельных вопросов

Соединённые Штаты после переговоров между американским госсекретарём Энтони Блинкеном и главой МИД КНР Цинь Ганом намерены продолжить встречи с Китаем на рабочем уровне для решения отдельных вопросов.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в Госдепартаменте США.

«Представители США договорились о проведении встреч «рабочего уровня» для ответов на конкретные вызовы», — говорится в материале.

18 июня глава Госдепа прибыл в столицу КНР.

В американском ведомстве сообщили, что Блинкен и Цинь Ган провели откровенные, предметные и конструктивные переговоры.

Глава МИД КНР отметил, что отношения Китая и США упали до самого низкого уровня.