Washington Post: США и Китай продолжат рабочие встречи для решения отдельных вопросов
Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в Госдепартаменте США.
«Представители США договорились о проведении встреч «рабочего уровня» для ответов на конкретные вызовы», — говорится в материале.
18 июня глава Госдепа прибыл в столицу КНР.
В американском ведомстве сообщили, что Блинкен и Цинь Ган провели откровенные, предметные и конструктивные переговоры.
Глава МИД КНР отметил, что отношения Китая и США упали до самого низкого уровня.