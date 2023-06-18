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Бельгийский чиновник подал в отставку из-за приглашения представителей Ирана в Брюссель

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Госсекретарь регионального правительства Брюсселя Паскаль Смет сообщил о своей отставке из-за того, что на международную конференцию «Саммит городов в Брюсселе» пригласили представителей России и Ирана.
Бельгийский чиновник подал в отставку из-за приглашения представителей Ирана в Брюссель
  • globallookpress.com
  • © Nicolas Maeterlinck

По словам чиновника, Тегерану приглашение было направлено по ошибке одного из его подчинённых.

«Я лично полагаю, что деньги бельгийцев и жителей Брюсселя не должны использоваться таким образом», — цитирует Смета РИА Новости.

Он добавил, что оплата представителей Ирана и России ляжет на компанию — организатора форума, а сам чиновник возьмёт на себя ответственность за ошибку подчинённого.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия и Иран ведут порядка 80% взаиморасчётов в рублях и риалах.

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