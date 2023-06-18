Группа американских конгрессменов призвала Блинкена посетить Тайвань на пути из Пекина
- AP
Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.
Как отметили конгрессмены в своём обращении, возможная поездка Блинкена на Тайвань станет сигналом для Пекина, что Вашингтон не нуждается в разрешении китайских властей на то, чтобы «встречаться с друзьями и союзниками на Тайване или где-либо ещё».
18 июня глава Госдепа прибыл в столицу КНР.
В американском ведомстве сообщили, что Блинкен и Цинь Ган провели откровенные, предметные и конструктивные переговоры.
Глава МИД КНР отметил, что отношения Китая и США упали до самого низкого уровня.