Группа американских конгрессменов призвала Блинкена посетить Тайвань на пути из Пекина

Группа американских конгрессменов, состоящая из семи человек, призвала госсекретаря Соединённых Штатов Энтони Блинкена посетить Тайвань после поездки в Пекин.

Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

Как отметили конгрессмены в своём обращении, возможная поездка Блинкена на Тайвань станет сигналом для Пекина, что Вашингтон не нуждается в разрешении китайских властей на то, чтобы «встречаться с друзьями и союзниками на Тайване или где-либо ещё».

18 июня глава Госдепа прибыл в столицу КНР.

В американском ведомстве сообщили, что Блинкен и Цинь Ган провели откровенные, предметные и конструктивные переговоры.

Глава МИД КНР отметил, что отношения Китая и США упали до самого низкого уровня.