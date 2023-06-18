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Группа американских конгрессменов призвала Блинкена посетить Тайвань на пути из Пекина

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Группа американских конгрессменов, состоящая из семи человек, призвала госсекретаря Соединённых Штатов Энтони Блинкена посетить Тайвань после поездки в Пекин.
Группа американских конгрессменов призвала Блинкена посетить Тайвань на пути из Пекина
  • AP

Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

Как отметили конгрессмены в своём обращении, возможная поездка Блинкена на Тайвань станет сигналом для Пекина, что Вашингтон не нуждается в разрешении китайских властей на то, чтобы «встречаться с друзьями и союзниками на Тайване или где-либо ещё».

18 июня глава Госдепа прибыл в столицу КНР.

В американском ведомстве сообщили, что Блинкен и Цинь Ган провели откровенные, предметные и конструктивные переговоры.

Глава МИД КНР отметил, что отношения Китая и США упали до самого низкого уровня.

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