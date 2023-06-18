Лавров: решение ФРГ признать Россию самой большой угрозой противоречит интересам Берлина

Решение Германии признать Россию самой большой угрозой в своей стратегии национальной безопасности не отвечает интересам Берлина, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Он отметил, что ему сложно комментировать действия и решения современных германских политиков.

«Потому что они не опираются ни на какую логику, ни на интересы самой Германии, германского народа», — сказал Лавров в опубликованном фрагменте телепередачи «Москва. Кремль. Путин», комментируя данное решение.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, выполняя все установки из США, Германия «стреляет себе в ногу».