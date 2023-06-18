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Депутат бундестага Фронмайер осудил Бербок и Хабека за работу на Украину, а не Германию

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Депутат немецкого бундестага Маркус Фронмайер заявил, что главы МИД Германии Анналена Бербок и министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек работают на Украину, а не свою родину.

Видео заседания опубликовано на YouTube.

«Хочу спросить, господин Хабек, а вы точно наш министр экономики? Или министр экономики Украины?» — цитирует Фронмайера РИА Новости.

Депутат задался вопросом, чьи интересы представляют Бербок и Хабек — Германии или других стран.

«У нас правительство Бандеры Бербок и Володимира Хабека!» — заявил Фронмайер.

Ранее Бербок заявила, что в ЕС продолжаются дискуссии по очередному пакету санкций против России.

Также сообщалось, что Бербок и венгерский коллега Петер Сийярто устроили перепалку из-за блокировки помощи Украине.

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