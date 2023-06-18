Депутат бундестага Фронмайер осудил Бербок и Хабека за работу на Украину, а не Германию
Видео заседания опубликовано на YouTube.
«Хочу спросить, господин Хабек, а вы точно наш министр экономики? Или министр экономики Украины?» — цитирует Фронмайера РИА Новости.
Депутат задался вопросом, чьи интересы представляют Бербок и Хабек — Германии или других стран.
«У нас правительство Бандеры Бербок и Володимира Хабека!» — заявил Фронмайер.
Ранее Бербок заявила, что в ЕС продолжаются дискуссии по очередному пакету санкций против России.
Также сообщалось, что Бербок и венгерский коллега Петер Сийярто устроили перепалку из-за блокировки помощи Украине.