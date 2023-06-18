Депутат бундестага Фронмайер осудил Бербок и Хабека за работу на Украину, а не Германию

Депутат немецкого бундестага Маркус Фронмайер заявил, что главы МИД Германии Анналена Бербок и министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек работают на Украину, а не свою родину.