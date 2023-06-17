Песков: со стороны Шольца и Макрона не было предложений о разговоре с Путиным

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что со стороны канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона не было конкретных предложений о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.

Заявление представителя Кремля приводит РИА Новости.

Он опроверг утверждения, что якобы Макрона и Шольца никто не соединяет с Путиным. По словам Пескова, это неправда.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что и Шольц, и Макрон, а также их представители говорили о важности поддержания диалога с Москвой. Он добавил, что в Кремле разделяют данную точку зрения, напомнив, что Путин говорил о том, что остаётся открыт для диалога.

«Пока каких-то конкретных предложений о проведении телефонных разговоров не было», — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что диалог канцлера ФРГ с президентом России, возможно, позволил бы Берлину «сбросить шоры» и трезво оценить ситуацию.