Песков заявил, что диалог лидеров стран ЕС с Путиным позволил бы «сбросить шоры»

Диалог канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным, возможно, позволил бы Берлину «сбросить шоры» и трезво оценить ситуацию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, общение руководителей государств даже в самые тяжёлые времена — это нормальный атрибут международных отношений.

«И может быть, даже было бы хорошо, если бы такое общение состоялось, чтобы из первоисточника узнать, по крайней мере, нашу позицию. Может быть, хотя бы на секунду это позволило бы Берлину сбросить шоры, которые не позволяют им трезво оценивать ситуацию», — сказал Песков в интервью Павлу Зарубину.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что хочет поддерживать контакты с Путиным и намерен в ближайшее время вновь провести с ним телефонный разговор.

По словам Пескова, заявления лидеров Франции и Германии о планах телефонных бесед с президентом России — это, скорее, гипотетические намерения.