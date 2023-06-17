Песков: ситуация в области контроля над вооружениями плохая и нуждается в переговорах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям» заявил, что ситуация в области контроля над вооружениями и стратегической стабильности нуждается в срочных переговорах.

«Ситуация, наверное, в области контроля над вооружениями и стратбезопасностью скорее плохая, чем хорошая. Она нуждается в срочных переговорах», — отметил он.

По словам Пескова, обсуждать вопросы стратегической безопасности невозможно без участия таких государств, как Великобритания и Франция, поскольку они тоже имеют ядерное оружие.

Ранее российский лидер Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что Запад провоцирует Россию на применение ядерного оружия, но она не будет этого делать, так как у Украины нет успехов на линии фронта.

Песков сообщил, что Москва готова вести с Вашингтоном переговоры о контроле над ядерными вооружениями.