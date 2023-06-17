Медведев после выступления Байдена выразил сожаление, что у него в руках ядерное оружие

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил сожаление, что в руках американского лидера Джо Байдена находится ядерное оружие.

В своём Telegram-канале он написал, что ядерное оружие США размещено на территории Европы в ФРГ, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции.

Причём Медведев отметил, что это не тактическое ядерное оружие, а авиационный боезапас.

«Беда, конечно. У этого человека в руках это самое ядерное оружие», — написал он.

Как сообщило в конце мая агентство Reuters, Байден заявил, что чрезвычайно негативно относится к перемещению нестратегического ядерного оружия из России на территорию Белоруссии.

В посольстве России в Вашингтоне заявили, что Москва и Минск в свете развязанной против них Соединёнными Штатами гибридной войны имеют право обеспечивать свою безопасность, в том числе в рамках сотрудничества в военно-ядерной сфере.