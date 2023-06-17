Пушилин: ни один мирный план, включая африканский, не отвечает целиком интересам России

Ни один мирный план по урегулированию ситуации на Украине, включая африканский, не отвечает в полной мере интересам России.

Такое мнение выразил врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, Россия не может остановить специальную военную операцию, пока не достигнет полного выполнения целей по денацификации и демилитаризации украинской территории.

Пушилин также отметил, что «невозможно спорить с некоторыми пунктами», предложенными Южно-Африканской Республикой. Он упомянул пункт о необходимости обеспечения гарантий безопасности суверенности государств и народов в соответствии с Уставом ООН.

При этом он добавил, что «горький опыт» взаимодействия российской стороны с западными странами показал, что для них нормы международного права и договорённости — «пустой звук».

«На данный момент ни один из представленных планов в полной мере не отвечает нашим интересам», — подчеркнул он.

7 июня официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия с уважением относится ко всем странам, которые стремятся внести вклад в мирное урегулирование конфликта на Украине.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что власти Евросоюза не поддержат мирную инициативу африканских стран по Украине, если она будет предполагать заморозку конфликта.