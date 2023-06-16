ЕС не поддержит мирный план Африки, если он предполагает заморозку конфликта на Украине

Власти Евросоюза не поддержат мирную инициативу африканских стран по Украине, если она будет предполагать заморозку конфликта.

Об этом сообщил внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

«Мы приветствуем все конструктивные инициативы, которые могут привести к миру. Мы хотим мира, который восстановит права украинцев, их суверенитет и территории. Если кто-то может убедить Россию покинуть Украину, то мы, несомненно, поддержим это. Если речь идёт о прекращении огня, фиксировании существующих позиций, то это не мир. Таковая наша позиция», — цитирует его РИА Новости.

16 июня президент ЮАР Сирил Рамафоса приехал на Украину, чтобы принять участие в африканской мирной миссии и провести переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В состав африканской делегации, которая приедет в Санкт-Петербург 17 июня для обсуждения мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, войдут президенты ЮАР, Замбии, Сенегала, Уганды, Республики Конго, Коморских островов, а также премьер-министр Египта.