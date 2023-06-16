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ЕС не поддержит мирный план Африки, если он предполагает заморозку конфликта на Украине

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Власти Евросоюза не поддержат мирную инициативу африканских стран по Украине, если она будет предполагать заморозку конфликта.
ЕС не поддержит мирный план Африки, если он предполагает заморозку конфликта на Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

«Мы приветствуем все конструктивные инициативы, которые могут привести к миру. Мы хотим мира, который восстановит права украинцев, их суверенитет и территории. Если кто-то может убедить Россию покинуть Украину, то мы, несомненно, поддержим это. Если речь идёт о прекращении огня, фиксировании существующих позиций, то это не мир. Таковая наша позиция», — цитирует его РИА Новости.

16 июня президент ЮАР Сирил Рамафоса приехал на Украину, чтобы принять участие в африканской мирной миссии и провести переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В состав африканской делегации, которая приедет в Санкт-Петербург 17 июня для обсуждения мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, войдут президенты ЮАР, Замбии, Сенегала, Уганды, Республики Конго, Коморских островов, а также премьер-министр Египта. 

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