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Parisien: во Франции задержали мужчину по подозрению в попытке покушения на Макрона

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Во Франции задержали мужчину по подозрению в попытке покушения на французского лидера Эммануэля Макрона в апреле. Об этом сообщает газета Le Parisien.
Parisien: во Франции задержали мужчину по подозрению в попытке покушения на Макрона
  • Gettyimages.ru

«Ультралевый активист попал под следствие и был помещён под стражу. Ему вменяют желание совершить покушение на жизнь президента Республики в апреле», — говорится в заявлении.

Отмечается, что 27 апреля во время визита Макрона в департамент Ду мужчина бросил в вертолёт французского лидера дымовую шашку.

В декабре 2021 года сотрудники служб безопасности Турции ликвидировали взрывное устройство в Сиирте, где проходил митинг в поддержку президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

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