Parisien: во Франции задержали мужчину по подозрению в попытке покушения на Макрона
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«Ультралевый активист попал под следствие и был помещён под стражу. Ему вменяют желание совершить покушение на жизнь президента Республики в апреле», — говорится в заявлении.
Отмечается, что 27 апреля во время визита Макрона в департамент Ду мужчина бросил в вертолёт французского лидера дымовую шашку.
В декабре 2021 года сотрудники служб безопасности Турции ликвидировали взрывное устройство в Сиирте, где проходил митинг в поддержку президента Реджепа Тайипа Эрдогана.