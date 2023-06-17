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Сечин: раздутый госдолг США стал угрозой для стран АТР

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Раздутый госдолг США стал угрозой для его держателей, в том числе для стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Сечин: раздутый госдолг США стал угрозой для стран АТР
  • РИА Новости

По его словам, за последние 30 лет американский госдолг увеличился в 10 раз, что в два раза опережает экономический рост.

Он отметил, что расходы на его обслуживание могут достичь $1 трлн в год.

«Кто является основным держателем американского долга? Над ними и нависла основная угроза. У них основные риски. И очевидно, что под угрозой находятся страны АТР», — приводит РИА Новости слова Сечина на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее стало известно, что объём госдолга США впервые в истории превысил отметку в $32 трлн.

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