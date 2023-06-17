Сечин: раздутый госдолг США стал угрозой для стран АТР
- РИА Новости
По его словам, за последние 30 лет американский госдолг увеличился в 10 раз, что в два раза опережает экономический рост.
Он отметил, что расходы на его обслуживание могут достичь $1 трлн в год.
«Кто является основным держателем американского долга? Над ними и нависла основная угроза. У них основные риски. И очевидно, что под угрозой находятся страны АТР», — приводит РИА Новости слова Сечина на Петербургском международном экономическом форуме.
Ранее стало известно, что объём госдолга США впервые в истории превысил отметку в $32 трлн.