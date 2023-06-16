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Путин: президент Байден взрослый человек, не мне его учить

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Президент России Владимир Путин назвал лидера США Джо Байдена взрослым человеком и опытным политиком.
Путин: президент Байден взрослый человек, не мне его учить
  • AP

«Президент Байден — взрослый человек и опытный политик. Не мне его учить. Пусть он делает так, как считает нужным», — сказал Путин на ПМЭФ.

Он отметил, что российская сторона будет делать то, что соответствует интересам России и её народа.

«И с этим придётся всем считаться», — добавил президент.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что об изоляции России говорит только Запад, в то время как развивающиеся страны продолжают диалог с Москвой.

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