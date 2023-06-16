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Теббун рассказал, как Алжир отвечает на требование Запада не сотрудничать с Россией

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Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, отвечая на вопрос, как страна реагирует на давление Запада и требования не сотрудничать с Россией, заявил, что «алжирцы родились свободными и будут свободными».
Теббун рассказал, как Алжир отвечает на требование Запада не сотрудничать с Россией
  • Gettyimages.ru

Модератор пленарного заседания ПМЭФ Дмитрий Саймс задал президенту Алжира вопрос, как страна отвечает на давление Запада.

«Я могу на это ответить буквально одним словом: алжирцы родились свободными и будут свободными», — ответил политик.

15 июня президенты России и Алжира Владимир Путин и Абдельмаджид Теббун подписали Декларацию об углублённом стратегическом партнёрстве двух государств.

Министр торговли и развития экспорта республики Тайеб Зитуни также сообщил, что Алжир планирует создать зону свободной торговли с Россией для развития двусторонних торговых связей.

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