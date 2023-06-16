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Алжир выступает за создание зоны свободной торговли с Россией

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Алжир планирует создать зону свободной торговли с Россией для развития двусторонних торговых связей.
Алжир выступает за создание зоны свободной торговли с Россией
  • Gettyimages.ru

Об этом ПМЭФ заявил министр торговли и развития экспорта республики Тайеб Зитуни.

«Мы с нашими российскими партнёрами планируем создать зону свободной торговли, которая будет называться CityFood Africa, в определённых районах Алжира. Надеемся, что этот проект станет основой для развития нашего товарооборота [с Россией], для роста объёмов импортно-экспортных операций, чтобы они соответствовали уровню политических связей между нашими странами», — цитирует его ТАСС.

Затуни обратил внимание на то, что Алжир активно использует практику создания зон свободной торговли, а также особых экономических зон.

На такой базе поступательно развивается сотрудничество с Нигером и Сенегалом, подчеркнул министр.

15 июня президенты России и Алжира Владимир Путин и Абдельмаджид Теббун подписали Декларацию об углублённом стратегическом партнёрстве двух государств.

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