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НАТО планирует перейти к созданию полноценной системы ПВО в Европе

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Министры обороны стран НАТО согласовали модель перехода альянса к созданию полноценной системы противовоздушной обороны в Европе вместо нынешней концепции воздушной полиции.
НАТО планирует перейти к созданию полноценной системы ПВО в Европе
  • РИА Новости

Об этом сообщил генсек военного блока Йенс Столтенберг.

«Мы также согласовали новую ротационную (с поочередным задействованием в режиме несения боевого дежурства самолётов и средств ПВО разных стран НАТО. — RT) модель для новой системы противовоздушной и противоракетной обороны, которая обеспечит максимально эффективное использование ресурсов», — сказал он, его слова приводит ТАСС.

По мнению Столтенберга, это позволит альянсу обеспечить плавный переход от нынешней концепции воздушной полиции к полноценной воздушной обороне.

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