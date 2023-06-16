НАТО планирует перейти к созданию полноценной системы ПВО в Европе

Министры обороны стран НАТО согласовали модель перехода альянса к созданию полноценной системы противовоздушной обороны в Европе вместо нынешней концепции воздушной полиции.

Об этом сообщил генсек военного блока Йенс Столтенберг.

«Мы также согласовали новую ротационную (с поочередным задействованием в режиме несения боевого дежурства самолётов и средств ПВО разных стран НАТО. — RT) модель для новой системы противовоздушной и противоракетной обороны, которая обеспечит максимально эффективное использование ресурсов», — сказал он, его слова приводит ТАСС.

По мнению Столтенберга, это позволит альянсу обеспечить плавный переход от нынешней концепции воздушной полиции к полноценной воздушной обороне.