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Лавров: взрыв аммиакопровода доказывает, что есть желающие разрушить зерновую сделку

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Взрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса доказывает, что есть желающие разрушить зерновую сделку, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров: взрыв аммиакопровода доказывает, что есть желающие разрушить зерновую сделку
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

«Если говорить о нашей части пакета, один только факт взрыва аммиакопровода Тольятти — Одесса показывает, что есть желающие этот пакет просто разрушить и разрушить всё то, что создавало возможности для расширения нашей торговли, поставок наших товаров развивающимся странам, и сохранить только ту самую коммерцию, которая сейчас наблюдается в украинской части этой сделки», — сказал он.

10 июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что из-за подрыва аммиакопровода Тольятти — Одесса перспектива его запуска отодвинута надолго.

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