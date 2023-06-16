Лавров: взрыв аммиакопровода доказывает, что есть желающие разрушить зерновую сделку

Взрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса доказывает, что есть желающие разрушить зерновую сделку, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Об этом пишет ТАСС.

«Если говорить о нашей части пакета, один только факт взрыва аммиакопровода Тольятти — Одесса показывает, что есть желающие этот пакет просто разрушить и разрушить всё то, что создавало возможности для расширения нашей торговли, поставок наших товаров развивающимся странам, и сохранить только ту самую коммерцию, которая сейчас наблюдается в украинской части этой сделки», — сказал он.

10 июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что из-за подрыва аммиакопровода Тольятти — Одесса перспектива его запуска отодвинута надолго.