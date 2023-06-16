Экс-глава МИД Австрии Кнайсль призналась, что станцевала бы с Путиным вновь

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль не отказалась бы от повторного танца с президентом России Владимиром Путиным, в этом она призналась в беседе с ТАСС.

Кнайсль вспомнила, как «не очень умный» журналист BBC в интервью почти 15 минут говорил с ней о том, что на своей свадьбе в 2018 году она станцевала с Путиным, который был там в качестве гостя.

«Не очень умный интервьюер почти 15 минут говорил о том танце, а затем спросил, станцевала ли бы я с Путиным снова, при этом назвал его военным преступником. И я ответила, что да. Он пребывал в шоке. И я сказала: «А что в этом такого?» Да, конечно, я потанцевала бы с ним ещё раз», — отметила экс-глава МИД Австрии.

Она добавила: «И вам говорю: да, станцевала бы».

Кнайсль отметила, что её танец с президентом России помнят «все русские, австрийцы и весь Европейский союз».

«Представьте себе, выходили научные работы, посвящённые тому, что я танцевала с Путиным в то время, как Австрия была председателем в ЕС. И они пришли к выводу, что мой танец, оказывается, нанёс удар демократии, что это было унижением европейских ценностей перед лицом российского авторитаризма», — продолжила собеседница.

18 августа 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль в Австрии. На торжественном мероприятии президент России произнёс тост и станцевал с невестой.

Как заявили в Кремле, Путин подарил Кнайсль картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку, а также тульский самовар.

Сама Кнайсль благоприятно отозвалась о манерах российского президента. По её словам, «приятно иметь дело с джентльменами, которые освоили эту старую школу».