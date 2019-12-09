Экс-глава МИД Австрии рассказала о «старой школе» манер Путина

Короткая ссылка
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль благоприятно отозвалась о манерах российского президента Владимира Путина, с которым ей довелось станцевать во время своей свадьбы в 2018 году.
Экс-глава МИД Австрии рассказала о «старой школе» манер Путина
  • Reuters

Общаясь со студентами МГИМО в рамках российско-австрийского форума общественности «Сочинский диалог», Кнайсль ответила на вопрос одной из студенток, каково это — танцевать с президентом России.

Как отметила экс-министр, Путин владеет старой школой этикета, которая подразумевает «очень хорошие манеры».

«Всегда приятно иметь дело с джентльменами, которые освоили эту старую школу... Для меня очень ценны беседы с Владимиром Путиным. Конечно, этот момент и этот танец были неоднозначно восприняты общественностью, мне это ясно. Но я могу только одно посоветовать: занимайте себя не только информацией, фактами и книгами. Вы не должны забывать, что в жизни есть и другие вещи», — цитирует её РИА Новости.

18 августа 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль в Австрии. На торжественном мероприятии президент России произнёс тост и станцевал с невестой.

Как заявили в Кремле, Путин подарил Кнайсль картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку, а также тульский самовар.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить