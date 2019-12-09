Экс-глава МИД Австрии рассказала о «старой школе» манер Путина

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль благоприятно отозвалась о манерах российского президента Владимира Путина, с которым ей довелось станцевать во время своей свадьбы в 2018 году.

Общаясь со студентами МГИМО в рамках российско-австрийского форума общественности «Сочинский диалог», Кнайсль ответила на вопрос одной из студенток, каково это — танцевать с президентом России.

Как отметила экс-министр, Путин владеет старой школой этикета, которая подразумевает «очень хорошие манеры».

«Всегда приятно иметь дело с джентльменами, которые освоили эту старую школу... Для меня очень ценны беседы с Владимиром Путиным. Конечно, этот момент и этот танец были неоднозначно восприняты общественностью, мне это ясно. Но я могу только одно посоветовать: занимайте себя не только информацией, фактами и книгами. Вы не должны забывать, что в жизни есть и другие вещи», — цитирует её РИА Новости.

18 августа 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль в Австрии. На торжественном мероприятии президент России произнёс тост и станцевал с невестой.

Как заявили в Кремле, Путин подарил Кнайсль картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку, а также тульский самовар.