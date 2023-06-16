Президент ЮАР Рамафоса приехал на Украину в рамках африканской мирной миссии

Президент ЮАР Сирил Рамафоса приехал на Украину, чтобы принять участие в африканской мирной миссии и провести переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Президент Рамафоса прибыл на железнодорожную станцию ​​Немешаево на Украине и был принят специальным посланником Украины в Африке и на Ближнем Востоке послом Максимом Субхом и послом ЮАР в Украине Андре Грюневальдом», — говорится на странице Рамафосы в Twitter.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что в состав африканской делегации, которая приедет в Санкт-Петербург 17 июня для обсуждения мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, войдут президенты ЮАР, Замбии, Сенегала, Уганды, Республики Конго, Коморских островов, а также премьер-министр Египта.