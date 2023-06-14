Ушаков: шесть африканских лидеров обсудят в Петербурге урегулирование конфликта на Украине
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
Он подчеркнул, что делегация 16 июня приедет в Киев, где проведёт переговоры с украинскими властями.
«И потом, очевидно, на этом фоне состоится обстоятельный разговор с нашим президентом», — приводит РИА Новости слова Ушакова.
Также он подчеркнул, что инициативе Китая по урегулированию украинского конфликта придаётся большое значение.
7 июня Путин и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса обсудили по телефону африканскую инициативу по урегулированию на Украине.