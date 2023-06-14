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Ушаков: шесть африканских лидеров обсудят в Петербурге урегулирование конфликта на Украине

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В состав африканской делегации, которая приедет в Санкт-Петербург 17 июня для обсуждения мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, войдут президенты ЮАР, Замбии, Сенегала, Уганды, Республики Конго, Коморских островов, а также премьер-министр Египта. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Ушаков: шесть африканских лидеров обсудят в Петербурге урегулирование конфликта на Украине
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Он подчеркнул, что делегация 16 июня приедет в Киев, где проведёт переговоры с украинскими властями.

«И потом, очевидно, на этом фоне состоится обстоятельный разговор с нашим президентом», — приводит РИА Новости слова Ушакова.

Также он подчеркнул, что инициативе Китая по урегулированию украинского конфликта придаётся большое значение.

7 июня Путин и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса обсудили по телефону африканскую инициативу по урегулированию на Украине.

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