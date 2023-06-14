Ушаков: шесть африканских лидеров обсудят в Петербурге урегулирование конфликта на Украине

В состав африканской делегации, которая приедет в Санкт-Петербург 17 июня для обсуждения мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, войдут президенты ЮАР, Замбии, Сенегала, Уганды, Республики Конго, Коморских островов, а также премьер-министр Египта. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

РИА Новости

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Он подчеркнул, что делегация 16 июня приедет в Киев, где проведёт переговоры с украинскими властями. «И потом, очевидно, на этом фоне состоится обстоятельный разговор с нашим президентом», — приводит РИА Новости слова Ушакова. Также он подчеркнул, что инициативе Китая по урегулированию украинского конфликта придаётся большое значение. 7 июня Путин и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса обсудили по телефону африканскую инициативу по урегулированию на Украине.