Посол Моргулов: Россия готова к долгосрочным поставкам углеводородов в Китай

Россия готова в долгосрочной перспективе поставлять углеводороды в Китай. Об этом заявил российский посол в КНР Игорь Моргулов.

Он отметил, что Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай.

«Мы также готовы участвовать в совместной реализации крупных проектов в сфере возобновляемых источников энергии. И конечно, продолжим поставки углеводородов на долгосрочной и взаимовыгодной основе», — цитирует Моргулова ТАСС.

В конце мая депутаты Государственной думы приняли закон о ратификации соглашения между Россией и Китаем о сотрудничестве в сфере поставок природного газа по дальневосточному маршруту.