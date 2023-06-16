Посол Моргулов: Россия готова к долгосрочным поставкам углеводородов в Китай
- © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Он отметил, что Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай.
«Мы также готовы участвовать в совместной реализации крупных проектов в сфере возобновляемых источников энергии. И конечно, продолжим поставки углеводородов на долгосрочной и взаимовыгодной основе», — цитирует Моргулова ТАСС.
В конце мая депутаты Государственной думы приняли закон о ратификации соглашения между Россией и Китаем о сотрудничестве в сфере поставок природного газа по дальневосточному маршруту.