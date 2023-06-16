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Посол Моргулов: Россия готова к долгосрочным поставкам углеводородов в Китай

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Россия готова в долгосрочной перспективе поставлять углеводороды в Китай. Об этом заявил российский посол в КНР Игорь Моргулов.
Посол Моргулов: Россия готова к долгосрочным поставкам углеводородов в Китай
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Он отметил, что Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай.

«Мы также готовы участвовать в совместной реализации крупных проектов в сфере возобновляемых источников энергии. И конечно, продолжим поставки углеводородов на долгосрочной и взаимовыгодной основе», — цитирует Моргулова ТАСС.

В конце мая депутаты Государственной думы приняли закон о ратификации соглашения между Россией и Китаем о сотрудничестве в сфере поставок природного газа по дальневосточному маршруту.

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