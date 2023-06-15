Phuket News: тело россиянина обнаружили на дне бассейна на вилле в Таиланде

На острове Пхукет в Таиланде на дне бассейна на частной вилле обнаружили тело россиянина.

«Обнаружили тело мужчины на дне плавательного бассейна глубиной в 1,8 метра на частной вилле. Погибший был опознан по паспорту как 22-летний гражданин России, родившийся в городе Чита», — говорится в сообщении портала Phuket News.

Тело доставили в морг для осмотра.

По предварительным данным, мужчина умер за 12 часов до того, как его труп обнаружил технический работник.

Накануне сообщалось о гибели человека после нападения акулы в районе Dream Beach в египетской Хургаде.