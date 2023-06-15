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Phuket News: тело россиянина обнаружили на дне бассейна на вилле в Таиланде

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На острове Пхукет в Таиланде на дне бассейна на частной вилле обнаружили тело россиянина.
Phuket News: тело россиянина обнаружили на дне бассейна на вилле в Таиланде
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Cade

«Обнаружили тело мужчины на дне плавательного бассейна глубиной в 1,8 метра на частной вилле. Погибший был опознан по паспорту как 22-летний гражданин России, родившийся в городе Чита», — говорится в сообщении портала Phuket News.

Тело доставили в морг для осмотра. 

По предварительным данным, мужчина умер за 12 часов до того, как его труп обнаружил технический работник.

Накануне сообщалось о гибели человека после нападения акулы в районе Dream Beach в египетской Хургаде.

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