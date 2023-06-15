Лавров: Россия предлагает Африке стратегию равноправия, Парижу для этого нужно постараться

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия предлагает странам Африки стратегию равноправия, а Парижу для этого ещё нужно постараться.

Об этом пишет ТАСС.

«Мы предлагаем стратегию равноправия. Для этого ещё Парижу нужно постараться, я удивлён был многочисленным высказываниям (президента Франции Эммануэля. — RT) Макрона, других французских деятелей», — отметил министр, отвечая на вопрос о заявлениях французских политиков, что Россия якобы разжигает антифранцузские настроения в Африке.

Лавров добавил, что данные заявления недостойны лидеров демократического мира.

21 мая в МИД России заявили, что страны G7 пытаются выставить себя поборниками справедливости, таким образом насмехаясь над историей.

В ведомстве отметили, что история стран «семёрки» связана с колонизацией и угнетением других народов.