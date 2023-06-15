Генсек ООН назвал важной инициативу африканских стран по урегулированию конфликта на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что ознакомился с инициативой ряда африканских государств по урегулированию конфликта вокруг Украины и назвал её важной.

«У меня была возможность узнать от президента (ЮАР Сирила Рамафосы. — RT) описание этих усилий. Я всегда поддерживаю это», — приводит ТАСС его слова.

Гутерреш назвал инициативу важной, основанной на взглядах ряда стран.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что в состав африканской делегации, которая приедет в Санкт-Петербург 17 июня для обсуждения мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, войдут президенты ЮАР, Замбии, Сенегала, Уганды, Республики Конго, Коморских островов, а также премьер-министр Египта.