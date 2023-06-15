В МИД России призвали к решительным шагам по возвращению Косова к диалогу с Сербией
- РИА Новости
По её словам, премьер Косова Альбин Курти, оказывается, не способен сделать паузу в «непрекращающемся насилии против коренного сербского населения».
В МИД подчеркнули, что договариваться с Приштиной бесполезно, так как «любые их с виду мирные инициативы на поверку оказываются фейком».
«Необходимы срочные, решительные шаги, чтобы вернуть Приштину к нормальному диалогу с Белградом на основе резолюции Совета Безопасности ООН 1244. Время работает не в пользу мира и стабильности в регионе», — написала Захарова.
Ранее стало известно, что Евросоюз приостановил политические визиты высокого уровня и финансовое взаимодействие с Косовом из-за неспособности Курти обеспечить деэскалацию ситуации.