Стано: ЕС приостановил политические визиты и финансовую поддержку Косова
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Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Стано отметил, что Курти «провалил попытки деэскалации в Косове».
«В связи с этим мы приняли решение принять ряд мер, которые вступили в силу немедленно, включая приостановку визитов высокого уровня и финансового взаимодействия с Косовом», — цитирует его ТАСС.
Он подчеркнул, что эти меры «не являются санкциями».
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает визита в страну спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака и спецпредставителя Госдепа США Габриэля Эскобара для обсуждения вопроса по Косову.