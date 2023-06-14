Стано: ЕС приостановил политические визиты и финансовую поддержку Косова

Евросоюз приостановил политические визиты высокого уровня и финансовое взаимодействие с Косовом из-за неспособности премьера Косова Альбина Курти обеспечить деэскалацию ситуации.

Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Стано отметил, что Курти «провалил попытки деэскалации в Косове».

«В связи с этим мы приняли решение принять ряд мер, которые вступили в силу немедленно, включая приостановку визитов высокого уровня и финансового взаимодействия с Косовом», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что эти меры «не являются санкциями».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает визита в страну спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака и спецпредставителя Госдепа США Габриэля Эскобара для обсуждения вопроса по Косову.