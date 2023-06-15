Медведев назвал контакты «Единой России» и КПК важной составляющей сотрудничества стран
- РИА Новости
Его поздравление опубликовано в Telegram-канале партии.
«Полагаю, что поддержание контактов по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня по линии партии «Единая Россия» и Коммунистической партии Китая является важной составляющей российско-китайского сотрудничества в политической области», — отметил Медведев.
Ранее президент России Владимир Путин направил Си Цзиньпину поздравительную телеграмму по случаю его 70-летия.
Он назвал китайского лидера другом и пожелал ему крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности.