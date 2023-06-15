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Медведев назвал контакты «Единой России» и КПК важной составляющей сотрудничества стран

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Председатель «Единой России», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в поздравлении председателю КНР Си Цзиньпину в связи с 70-летием назвал контакты «Единой России» и Коммунистической партии Китая важной составляющей сотрудничества двух стран.
Медведев назвал контакты «Единой России» и КПК важной составляющей сотрудничества стран
  • РИА Новости

Его поздравление опубликовано в Telegram-канале партии.

«Полагаю, что поддержание контактов по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня по линии партии «Единая Россия» и Коммунистической партии Китая является важной составляющей российско-китайского сотрудничества в политической области», — отметил Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин направил Си Цзиньпину поздравительную телеграмму по случаю его 70-летия.

Он назвал китайского лидера другом и пожелал ему крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности.

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