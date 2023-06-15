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Экономист Колташов прокомментировал подачу Египтом заявки на вступление в БРИКС

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Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов прокомментировал в беседе с радио «Комсомольская правда» подачу Египтом заявки на вступление в БРИКС.
Экономист Колташов прокомментировал подачу Египтом заявки на вступление в БРИКС
  • РИА Новости

«В Египте понимают, что новая глобальная траектория развития создаётся в команде БРИКС и в рамках той дискуссии, которая там ведётся. БРИКС — это всё-таки площадка, где обсуждаются вопросы в семёрке, и одно из его начинаний — максимальный перевод торговли на альтернативные валюты», — пояснил экономист.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что количество стран, желающих присоединиться к БРИКС, продолжает расти и уже достигло почти двух десятков.

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