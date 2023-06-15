Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Минюст России: управление ООН перевело НКО-иноагентам в 2022 году более 55 млн рублей

Короткая ссылка
Управление ООН перевело некоммерческим организациям, включённым в России в реестр иноагентов, в 2022 году более 55 млн рублей.
Минюст России: управление ООН перевело НКО-иноагентам в 2022 году более 55 млн рублей
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

Это следует из доклада Минюста о деятельности иностранных агентов за подписью министра юстиции России Константина Чуйченко, опубликованном в Telegram-канале комиссии Государственной думы по расследованию вмешательства извне.

Как передаёт РИА Новости, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (Швейцария) с 55,3 млн рублей заняло в докладе второе место в тройке самых крупных перечислений НКО-иноагентам в 2022 году.

Ранее замглавы Минюста России Олег Свириденко заявил, что ведомство начало проверку «Ельцин Центра» в Екатеринбурге на предмет деятельности иноагента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить