Минюст России: управление ООН перевело НКО-иноагентам в 2022 году более 55 млн рублей

Управление ООН перевело некоммерческим организациям, включённым в России в реестр иноагентов, в 2022 году более 55 млн рублей.

Это следует из доклада Минюста о деятельности иностранных агентов за подписью министра юстиции России Константина Чуйченко, опубликованном в Telegram-канале комиссии Государственной думы по расследованию вмешательства извне.

Как передаёт РИА Новости, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (Швейцария) с 55,3 млн рублей заняло в докладе второе место в тройке самых крупных перечислений НКО-иноагентам в 2022 году.

Ранее замглавы Минюста России Олег Свириденко заявил, что ведомство начало проверку «Ельцин Центра» в Екатеринбурге на предмет деятельности иноагента.