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Рябков: Россия и США продолжат обмен уведомлениями о крупных учениях и пусках ракет

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Россия и США договорились продолжать обмен уведомлениями о крупных учениях стратегических сил. Также страны продолжат обмен уведомлениями о пусках баллистических ракет наземного базирования.
Рябков: Россия и США продолжат обмен уведомлениями о крупных учениях и пусках ракет
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

Об этом сообщил ТАСС замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Ранее он отмечал, что контрмеры Вашингтона не изменят решение Москвы о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений, оно незыблемо.

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