Рябков: Россия и США продолжат обмен уведомлениями о крупных учениях и пусках ракет
Россия и США договорились продолжать обмен уведомлениями о крупных учениях стратегических сил. Также страны продолжат обмен уведомлениями о пусках баллистических ракет наземного базирования.
- globallookpress.com
- © Pavel Kashaev
Об этом сообщил ТАСС замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
Ранее он отмечал, что контрмеры Вашингтона не изменят решение Москвы о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений, оно незыблемо.
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