Рябков: Россия и США продолжат обмен уведомлениями о крупных учениях и пусках ракет

Россия и США договорились продолжать обмен уведомлениями о крупных учениях стратегических сил. Также страны продолжат обмен уведомлениями о пусках баллистических ракет наземного базирования.

Об этом сообщил ТАСС замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Ранее он отмечал, что контрмеры Вашингтона не изменят решение Москвы о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений, оно незыблемо.