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Рябков: Россия исходит из того, что ЮАР на саммите БРИКС обеспечит иммунитет Путину

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Россия исходит из того, что ЮАР во время саммита БРИКС в августе обеспечит юрисдикционный иммунитет президенту Владимиру Путину. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Рябков: Россия исходит из того, что ЮАР на саммите БРИКС обеспечит иммунитет Путину
  • © РИА Новости / Антон Денисов

Замминистра подчеркнул, что Москва считает пресловутый ордер Международного уголовного суда (МУС) юридически ничтожным, провокационным и категорически неприемлемым.

«Исходим из того, что южноафриканская сторона в качестве страны — хозяйки саммита БРИКС, безусловно, будет руководствоваться тем пониманием, что высшие должностные лица пользуются абсолютным юрисдикционным иммунитетом от подобных преследований», — добавил Рябков.

Соответствующие сигналы направлены южноафриканской стороне, добавил он.

«Мы исходим из того, что именно таким образом и будет организовано всё, что связано с саммитом и предстоящим участием в нём руководства Российской Федерации», — заключил замглавы МИД.

7 июня Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамапоса обсудили ход подготовки ко второму саммиту Россия — Африка в Санкт-Петербурге и предстоящему в августе в Йоханнесбурге саммиту БРИКС.

Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признаёт, 17 марта выдала ордер на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.

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