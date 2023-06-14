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В Милане закончилась церемония похорон Берлускони

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В Миланском соборе завершилась государственная церемония похорон экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.
В Милане закончилась церемония похорон Берлускони
  • AP
  • © Luca Bruno

Как сообщает РИА Новости, месса продлилась полтора часа.

Толпа на площади аплодировала и выкрикивала имя Берлускони, прежде чем автомобиль с гробом тронулся с места. Попрощаться с политиком пришли не менее 10 тыс. человек.

Гроб с телом находится на пути к вилле политика в Аркоре.

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался 12 июня в возрасте 86 лет.

Политик был госпитализирован в Милане, в апреле стало известно, что Берлускони страдает лейкемией.

Президент России Владимир Путин отметил, что итальянский политик был для него дорогим человеком и настоящим другом.

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