В Милане закончилась церемония похорон Берлускони
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Как сообщает РИА Новости, месса продлилась полтора часа.
Толпа на площади аплодировала и выкрикивала имя Берлускони, прежде чем автомобиль с гробом тронулся с места. Попрощаться с политиком пришли не менее 10 тыс. человек.
Гроб с телом находится на пути к вилле политика в Аркоре.
Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался 12 июня в возрасте 86 лет.
Политик был госпитализирован в Милане, в апреле стало известно, что Берлускони страдает лейкемией.
Президент России Владимир Путин отметил, что итальянский политик был для него дорогим человеком и настоящим другом.