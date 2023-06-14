Помощник президента Ушаков: в Кремле нет сверхожиданий от выборов в США
- Gettyimages.ru
- © Hill Street Studios
Об этом сказал помощник президента России Юрий Ушаков.
Он прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что переговоры на Украине не начнутся до американских выборов, так как российский президент Владимир Путин ждёт итогов этих выборов.
По словам Ушакова, было бы преувеличением сказать, что Путин сидит и ждёт результатов выборов в США.
«Они, конечно, интересуют, как и любого нормального человека, но каких-то сверхожиданий нет», — сказал помощник российского лидера.
Ранее Боррель заявил, что украинский конфликт пошёл бы по-другому, если бы в Белом доме был Дональд Трамп, а не Джо Байден.