Помощник президента Ушаков: в Кремле нет сверхожиданий от выборов в США

В Кремле нет каких-то сверхожиданий относительно предстоящих выборов президента Соединённых Штатов, которые пройдут в 2024 году.

Об этом сказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Он прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что переговоры на Украине не начнутся до американских выборов, так как российский президент Владимир Путин ждёт итогов этих выборов.

По словам Ушакова, было бы преувеличением сказать, что Путин сидит и ждёт результатов выборов в США.

«Они, конечно, интересуют, как и любого нормального человека, но каких-то сверхожиданий нет», — сказал помощник российского лидера.

Ранее Боррель заявил, что украинский конфликт пошёл бы по-другому, если бы в Белом доме был Дональд Трамп, а не Джо Байден.